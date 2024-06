Russell coloca Mercedes no patamar da Ferrari, mas vê McLaren e Red Bull à frente na Áustria

George Russell colocou a Mercedes novamente entre os primeiros colocados no treino classificatório para o Grande Prêmio da Áustria. O britânico vai largar em terceiro e mostrou confiança em brigar com Max Verstappen e Lando Norris, apesar de considerar o rendimento dos carros da Red Bull e da McLaren superiores neste momento.

"A equipe vem trabalhando duro para trazer novas atualizações. O carro está muito bom. Parece que temos uma luta de verdade em nossas mãos, especialmente com a Ferrari. Acho que ainda estamos um pouco atrás da McLaren. A Red Bull, com o Max, estava voando hoje, mas definitivamente estamos indo na direção certo", afirmou.

O piloto destacou ainda a evolução da Mercedes nas últimas provas. "Estou feliz por estar na P3, porque acho que comprometemos um pouco o classificatório para ajudar na corrida de amanhã. O fato é que a McLaren ainda tem essa vantagem sobre nós, mas como eu disse, são três corridas seguidas que estamos entre os três primeiros, com Lewis e eu, e isso é realmente ótimo", completou.

Russell afirmou ainda que não pretende atacar na largada e que vai esperar um erro de Verstappen ou Norris para tentar fazer a ultrapassagem. "Não podemos comprometer nossa corrida lutando com esses caras. Eles se arriscaram muito na sprint e têm mais ritmo. Vou esperar para ver o que vão fazer para depois tomar minha decisão."

Diferente de Russel, Hamilton largará na quinta posição. O heptacampeão do mundo não demonstrou muita empolgação em vencer uma corrida neste ano. Acho que é muito difícil. "Acho que definitivamente podemos lutar contra as Ferraris, não sei se podemos lutar contra as McLarens, teremos que ver. Definitivamente estarei pressionando para progredir e ver se podemos chegar lá. Mas, com essa diferença toda, será muito difícil vencer este ano", disse.

O GP da Áustria acontecerá neste domingo, às 10h, pelo horário de Brasília, no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.