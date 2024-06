São Bernardo goleia e Volta Redonda continua na liderança da Série C

São Bernardo e Remo somaram três pontos importantes neste sábado, dia que contou com quatro jogos da 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. As outras duas partidas terminaram empatadas e, com os resultados, o Volta Redonda continua na liderança da tabela.

O destaque do dia foi o São Bernardo, que goleou o Athletic-MG por 4 a 1 na Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG). Com isso, o time paulista está em terceiro lugar com 21 pontos, mesmo número do Athletic, que está em segundo por ter uma vitória a mais: 7 a 6.

Os mineiros perderam a chance de assumir a liderança. Isso porque o Volta Redonda ficou com 23 após empatar com o Sampaio Corrêa por 2 a 2 no estádio Raulino de Oliveira. Os maranhenses estão em 14º com dez pontos. Assim, o Botafogo-PB, que tem 21 e joga apenas na quarta-feira, pode assumir o posto.

Outro vencedor foi o Remo, que fez 2 a 1 no Ferroviário-CE em Belém (PA) e chegou a 13 pontos, em décimo. O adversário aparece em 12º com 11. Ypiranga-RS e ABC-RN empataram por 1 a 1. Os gaúchos fecham o G-8 com 16, três a mais do que os potiguares, em 11º.

Confira os resultados deste sábado:

Volta Redonda-RJ 2 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Ypiranga-RS 1 x 1 ABC-RN

Remo-PA 2 x 1 Ferroviário-CE

Athletic-MG 1 x 4 São Bernardo-SP