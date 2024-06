Atlético-MG joga em casa diante do Atlético-GO para confirmar reação no Brasileirão

Mais confiante depois de encerrar uma sequência de três jogos sem vitória, o Atlético-MG recebe o Atlético-GO, neste domingo, às 11 horas, na Arena MRV, pela 13ª rodada, para confirmar a reação no Brasileirão.

A vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, fora de casa, manteve o Atlético-MG na décima colocação, com 17 pontos, a dois do G-6. O time comandado por Gabriel Milito ainda tem um jogo pendente - contra o Grêmio, sem data definida pela CBF.

O Atlético-GO vive um momento turbulento. Ainda sem definir o substituto de Jair Ventura, demitido no início da semana, o rubro-negro não ganha há três rodadas e começou a rodada abrindo a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 10 pontos.

Ainda não será desta vez que o técnico Gabriel Milito vai contar com força máxima no Atlético-MG. O zagueiro Bruno Fuchs e o meia Gustavo Scarpa receberam o terceiro cartão amarelo contra o Internacional, enquanto o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o meia Alan Franco e o atacante Eduardo Vargas seguem na Copa América.

As baixas não param por aí. Os laterais Rubens e Saravia, o zagueiro Maurício Lemos e o atacante Alisson seguem no departamento médico. Substituído no primeiro tempo do jogo contra o Internacional, por causa de um problema crônico no púbis, o meia Zaracho é dúvida, assim como o goleiro Everson, o volante Otávio e o também meia Robert.

A boa notícia é o retorno do meia Igor Gomes, que cumpriu suspensão diante do Internacional. Apesar do grande número de desfalques, Gabriel Milito procurou valorizar os jogadores que estão à disposição.

"Agora temos que nos adaptar ao próximo jogo. Temos Igor, mas não temos Fuchs e Scarpa suspensos. Veremos como nos organizaremos para esse jogo, com os jogadores disponíveis. Estamos bem, fortes", afirmou o treinador.

Ainda sem definir o substituto de Jair Ventura, demitido no início da semana após resultados ruins, o Atlético-GO será vai para o terceiro jogo sob o comando interino do auxiliar fixo Anderson Gomes.

"Temos buscado avaliar muito, são muitos nomes. As opções não são boas, tem mais opções de fora do país, mas vamos ter que acelerar", prometeu o presidente Adson Batista.

O Atlético-GO tem problemas no meio-campo. O volante Baralhas recebeu o terceiro amarelo no empate com o Grêmio, por 1 a 1, na última quarta-feira, enquanto Rhaldney é dúvida depois de ter sido substituído ainda no primeiro tempo do jogo.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG X ATLÉTICO-GO

ATLÉTICO-MG - Matheus Mendes; Mariano, Igor Rabello e Rômulo; Brahian Palacios, Battaglia, Paulo Vitor, Igor Gomes e Pedrinho ; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe (Alix), Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Roni, Alejo Cruz, Shaylon e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez. Técnico: Anderson Gomes (interino).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).