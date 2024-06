Athletico-PR enfrenta Vitória atrás de uma resposta após a saída de Cuca

Na busca de se reencontrar no Campeonato Brasileiro após quatro tropeços consecutivos e a saída conturbada do técnico Cuca, o Athletico-PR desafia o Vitória neste domingo, às 18h30, no estádio Barradão, pela 13ª rodada. Diferente do rival que briga pelas primeiras posições, o time baiano tem como objetivo continuar fora da zona de rebaixamento.

O Athletico vive o seu pior momento na temporada, mas iniciou a rodada dentro da zona de Libertadores, com 19 pontos. Para continuar entre os primeiros, precisa dar um fim na sequência negativa. Na rodada passada, perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão.

O Vitória, por sua vez, vem embalado após superar o Fluminense, no Maracanã, por 1 a 0. O time baiano deixou provisoriamente a zona de rebaixamento e soma 12 pontos. O triunfo é importante para alçar voos maiores e dar moral ao técnico Thiago Carpini.

O Athletico não perde do Vitória desde 2016, quando levou 3 a 2 no Brasileirão daquele ano. Apesar do tabu ser de oito anos, o último confronto entre eles foi em 2018. Na ocasião, o time paranaense venceu por 2 a 1.

Como ainda não definiu o nome do seu novo treinador - Fernando Diniz é o mais cotado -, o Athletico terá novamente o auxiliar Juca Antonello no banco de reservas. Ele terá importantes desfalques. O goleiro Bento e o atacante Canobbio estão na Copa América. Já Cuello continua vetado pelo departamento médico.

Sem desfalques por suspensão, a tendência é que o interino coloque em campo a mesma escalação que entrou em campo frente ao Cruzeiro, apesar da derrota. A principal dúvida é no lado direito, entre Léo Godoy e Madson.

"Não tem como explicar o motivo. O que posso falar é que não tem ninguém de sacanagem aqui, todo mundo está se entregando ao máximo. Às vezes é um dia ruim, foi o que aconteceu. Fizemos jogos bons nas últimas rodadas, infelizmente os resultados não vieram", disse o goleiro Léo Linck.

Do outro lado, Thiago Carpini poderá usar força máxima. Apesar de poder repetir a escalação, o treinador indicou que poderá fazer algumas mudanças, a exemplo do atacante Janderson, que entrou muito bem contra o Fluminense, e, inclusive, fez o gol da vitória.

Na lateral, Lucas Esteves volta de suspensão, mas PK tem chances de ser mantido. "Nos preparamos para várias situações, por mais que o Fluminense tenha uma troca, três ou quatro dias é pouco para tirar algo já enraizado. Aconteceu em alguns momentos. Mas já teve pouco de bolas de segurança, ideia do Marcão para esse jogo. Mudança gera competitividade no elenco, mexe com muita coisa", disse Carpini.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X ATHLETICO-PR

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e PK (Lucas Esteves); Willian Oliveira, Luan Vinícius e Léo Naldi; Matheuzinho (Janderson), Alerrandro e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini.

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Christian e Nikão; Julimar e Mastriani. Técnico: Juca Antonello (interino).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).