Fortaleza duela com o Juventude por 4ª vitória seguida em casa no Brasileirão

Em momento de reação no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza volta a campo neste domingo, às 16h, para mais um desafio. Na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 13ª rodada, recebe o Juventude, adversário que também chega motivado após derrotar o líder Flamengo.

Depois de sofrer as duas primeiras derrotas na competição, incluindo um inesperado 5 a 0 para o Cuiabá, o Fortaleza reagiu rápido. Está há três jogos invicto, sendo duas vitórias, contra Grêmio, por 1 a 0, e Palmeiras, por 3 a 0, além de um empate por 1 a 1 com o Atlético-MG. Isso fez o time chegar a 17 pontos no meio da tabela. Ainda está invicto como mandante, com três empates e três vitórias seguidas.

O técnico Juan Pablo Vojvoda segue com lista grande de desfalques por lesões: o volante Zé Welison, os meias Emmanuel Martínez e Matheus Rossetto, além dos atacantes Marinho e Moisés. Além disso, o meia Pedro Augusto está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o meia Calebe está em processo de fortalecimento muscular e é dúvida.

Por outro lado, o meia Pochettino retorna após cumprir suspensão, bem como o atacante Breno Lopes, que não pôde enfrentar o Palmeiras porque pertence ao clube paulista. Os dois devem ser titulares.

Apesar do bom momento, Vojvoda pediu humildade e voltou a citar a goleada para o Cuiabá como 'acidente'. "Vamos continuar com a mesma humildade. Estamos com um grupo que trabalha muito sério em cada treino e confio muito neles. Fizemos o mesmo trabalho que fazemos sempre, futebol tem resultados. O que aconteceu com o Cuiabá foi um acidente, mas revisamos o que aconteceu e corrigimos."

O Juventude vem alternando entre vitórias e derrotas. Na última rodada, porém, surpreendeu ao vencer o Flamengo por 2 a 1, em casa. Com o resultado ficou com 16 pontos, bem perto do próprio Fortaleza. Para vencer novamente, precisará desafiar seu retrospecto como visitante: são dois empates e três derrotas até agora.

O técnico Roger Machado também tem boas notícias para montar o Juventude. O goleiro Gabriel Vasconcellos e o zagueiro Zé Marcos retornam de suspensão. Ambos devem ser titulares. O volante Thiaguinho, recuperado de lesão, também foi relacionado.

Mas também há desfalques. O zagueiro Rodrigo Sam não deve viajar por desconforto na panturrilha que já o tirou do jogo contra o Flamengo. Os atacantes Edson Carioca e Marcelinho estão no departamento médico e também são baixas. No ataque, há dúvida entre Gilberto e Gabriel Taliari.

Roger Machado elogiou a atuação do último jogo e citou o ganho de confiança que isso traz ao elenco. "Foi o melhor jogo que já fizemos e o melhor tempo coletivo também. Muito importante, pois nos fez subir bem na tabela e dá confiança para todos."

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X JUVENTUDE

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

JUVENTUDE - Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto (Gabriel Taliari). Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).