Confederação confirma representantes do Brasil na ginástica de trampolim em Paris-2024

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) confirmou neste domingo os representantes do Brasil na ginástica de trampolim na Olimpíada de Paris-2024. A curta equipe nacional será liderada por Camilla Lopes Gomes e Rayan Victor de Castro Dutra.

"A comissão técnica definiu os ginastas com observância de parâmetros estabelecidos pela Ginástica Brasileira ao longo dos últimos ciclos olímpicos. Entre eles, os principais são o desempenho dos ginastas nas competições internacionais e nacionais, a análise do potencial de obtenção de resultados expressivos nos Jogos Olímpicos, a consistência em competições e controles técnicos e a condição geral individual", explicou a CBG.

Assim, a entidade anunciou os nomes ao fim da disputa do Campeonato Brasileiro de ginástica de trampolim, neste domingo, em Belo Horizonte. Os dois ginastas chegaram às finais com suas séries mais difíceis, mas não conseguiram completar a prova.

Rayan Castro, do Minas Tênis Clube (MG), faturou a classificação olímpica por meio do ranking das Copas do Mundo. Número 1 do Brasil no trampolim, o atleta era a escolha mais esperada para representar o País na capital francesa.

Já no feminino a disputa ficou entre Camilla, do Núcleo de Ginástica Tatiana Figueiredo (RJ), e Alice Hellen Gomes, do Minas Tênis Clube, que irá para a Olimpíada como reserva - Gabriel Sousa, também do Minas, será o reserva masculino. Ambas as ginastas disputaram a final no Mundial de 2023.

"O processo de definição foi contínuo, abrangendo o mapeamento e acompanhamento dos atletas, sempre com o objetivo de lhes proporcionar as melhores condições físicas, técnicas e emocionais, visando à classificação para o maior número possível de finais em Paris", explicou a CBG.