Espanha leva susto, mas vira sobre azarão e vai enfrentar a Alemanha nas quartas da Eurocopa

No confronto entre a melhor equipe da primeira fase da Eurocopa e a principal surpresa do torneio, a Espanha sofreu no primeiro tempo, mas deslanchou no segundo para vencer a Geórgia por 4 a 1, em Colônia, e avançou às quartas de final. A equipe do técnico Luis de la Fuente terá pela frente a anfitriã Alemanha, na sexta-feira, às 13h (horário de Brasília), em Stuttgart.

Disposta a afastar a zebra, os espanhóis pressionaram desde o primeiro minuto e não deixaram os georgianos passarem da linha do meio-campo. Mamardashvili precisou mostrar o motivo de ter sido considerado o melhor goleiro da primeira fase e salvou sua equipe em investidas de Pedri, que se esticou para finalizar aos 4 minutos, e de Le Normand, em desvio de cabeça após cobrança de escanteio, aos 10.

Completamente dominante nos 15 minutos iniciais, a Espanha flutuava de um lado para o outro rondando a área da Geórgia e tentava inaugurar o marcador por baixo e pelo alto.

Aos 17 minutos, porém, na primeira investida ofensiva da Geórgia, Kakabadze puxou o contra-ataque pela direita e cruzou no meio da área para Kvaratskhelia. Le Normand tentou cortar com a barriga, mas mandou a bola no canto esquerdo do goleiro Unai Simón, marcando contra.

O gol inesperado abalou o conjunto espanhol, que, apesar de retomar a pressão, passou demonstrar nervosismo, a errar passes e, sem encontrar espaços, a arriscar chutes de longa distância, sem oferecer perigo. Ousada, a Geórgia partia em velocidade nos contragolpes a cada roubada de bola, criando oportunidades para ampliar sua vantagem.

Mamardashvili voltou a brilhar e espalmou tiros cruzados de Cucurella, aos 34 minutos, e de Nico Williams, aos 37. Na jogada seguinte, no entanto, após muita insistência, Rodri recebeu o passe de Nico Williams na meia-lua da grande área e bateu de canhota no canto esquerdo do goleiro, que desta vez não conseguiu segurar: 1 a 1.

Graças ao empate no final da primeira etapa, a Espanha voltou do intervalo mais tranquila e disposta a permanecer rondando a área adversária e trocando passes em busca de espaço, o que não impediu Kvaratskhelia de arriscar um chute do meio de campo e assustar o adiantado Unai Simón.

Aos 5, logo depois de obrigar Mamardashvili a praticar ótima defesa em cobrança de falta frontal ao gol, Yamal recebeu a bola no bico direito da grande área e levantou na segunda trave. Fabián Ruiz subiu, sem marcação, para cabecear para a rede e virar o placar.

Encurralados na defesa, os georgianos só conseguiram ameaçar a meta da equipe vermelha aos 22 minutos, quando Tsitaishvili arrancou pela esquerda, livre, mas finalizou à direita do gol.

Aos 29, um depois de Yamal ter seu tento anulado por impedimento, Nico Williams recebeu um lançamento de Fabián Ruiz do campo defensivo, avançou pela esquerda, driblou facilmente Gvelesiani e bateu forte, no alto, para marcar o terceiro da Fúria e minar qualquer reação da Geórgia.

Implacável, a Espanha continuou agressiva. Aos 37 minutos, após falha do sistema defensivo, Dani Olmo recebeu o passe na meia-lua e tocou no canto direito de Mamardashvili para anotar o quarto gol e mostrar por que sua equipe é uma das fortes candidatas ao título.