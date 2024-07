Luiz Maurício bate recordes no lançamento do dardo e garante índice olímpico para Paris-2024

O Troféu Brasil de Atletismo foi encerrado neste domingo, em São Paulo, com mais um índice olímpico. Luiz Maurício da Silva foi o grande destaque do dia ao bater recordes no lançamento de dardo que lhe garantiram a vaga na Olimpíada de Paris-2024, que começará no dia 26 de julho.

O atleta mineiro, de 24 anos, precisava alcançar a marca de 85,50 metros, índice estabelecido pela World Athletics, a federação internacional de atletismo. Mas ele acabou superando o índice em 7 centímetros: 85,57m. Com o resultado, não apenas faturou a medalha de ouro da prova como também bateu o recorde brasileiro e sul-americano da modalidade.

Luiz Maurício chegara ao Troféu Brasil na última das 32 vagas disponíveis para a prova na Olimpíada, de acordo com o ranking atual da World Athletics. "Seria tudo ou nada, mas deu tudo certo. Quando lancei 82 metros (na segunda tentativa), já deu um alívio. Estou muito feliz com o resultado."

Nem o frio e nem a chuva fina da tarde deste domingo atrapalharam o grande rendimento do brasileiro. "Nem vi o clima! Sabia que ia ser guerra, ia ser loucura. Eu tinha que fazer meu resultado!"

Pedro Henrique Nunes, principal rival de Luiz Maurício nas provas nacionais, levou a medalha de prata, com 77,12m, enquanto Arthur Curvo completou o pódio, com o bronze: 72,22 m.

A vaga de Luiz Maurício será oficializada na quarta-feira, quando a Confederação Brasileira de Atletismo anunciará a lista oficial de convocados da modalidade para a Olimpíada.