Athletico-PR supera Vitória no Barradão e respira após crise gerada por saída de Cuca

Em noite pouco inspirada, o Athletico-PR superou o Vitória, no Barradão, pelo placar de 1 a 0, neste domingo, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Julimar na reta final da partida disputada em Salvador.

Com esta vitória, o time paranaense afastou a crise pela saída do técnico Cuca e pelos resultados recentes, chegou aos 22 pontos e subiu para o quinto lugar na tabela. O Vitória manteve os 12 e perdeu a oportunidade de se afastar da zona do rebaixamento para a Série B.

No primeiro tempo, os dois times fizeram um jogo morno, com poucas chances criadas e sem grandes emoções. Mesmo jogando fora de casa, quem deu as caras no ataque foi o Athletico-PR, com Godoy, aos cinco minutos, mas a marcação levou a melhor.

O time visitante incomodou a defesa do Vitória com Julimar e Zapelli, mas não teve efetividade para vencer a marcação de Caio Vinícius e Wagner Leonardo, que levaram a melhor.

Com pouco volume ofensivo, o Vitória só foi responder aos 29 minutos, quando Matheusinho tentou cruzar e acabou incomodando o goleiro Léo Linck com um chute muito perigoso. Sem criatividade, o Vitória assistiu ao Athletico chegar, sempre com Julimar. Os visitantes foram levemente superiores, mas o empate levado para o intervalo foi justo.

No segundo tempo, o Vitória voltou mais atento. Com bom volume ofensivo, o time criou jogadas de perigo com Rodrigo Andrade, Alerrandro, Luan e Zé Hugo, mas a defesa do Athletico-PR levou a melhor. Com apoio da torcida, o time ensaiou uma pressão, mas não conseguiu sair do zero.

O jogo se encaminhava para um insosso 0 a 0 até os 34 minutos da etapa final, quando o Athletico-PR mostrou qualidade e abriu o placar no Barradão. Julimar recebeu na entrada da área e tocou no canto direito de Lucas Arcanjo para fazer a festa dos paranaenses, que foi ao Barradão com muitos desfalques.

Desfigurado após as alterações do técnico Thiago Carpini, o Vitória até tentou, mas não conseguiu evitar a quarta derrota no Barradão.

Mirando a parte alta da tabela, o Athletico-PR joga contra o São Paulo, na quarta-feira (3), às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba. O Vitória entra em campo na próxima quinta-feira (4), para enfrentar o Corinthians, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 0 X 1 ATHLETICO-PR

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Willean Lepo (Raúl Cáceres), Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Léo Naldi e Willian Oliveira (Rodrigo Andrade); Matheusinho (Janderson), Osvaldo (Zé Hugo) e Alerrandro (Eryc Castillo). Técnico: Thiago Carpini.

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno (Gamarra) e Esquivel; Fernandinho (Erick), Gabriel, Christian (Emersonn) e Zapelli; Julimar e Pablo. Técnico: Juca Antonello (interino).

GOL - Julimar, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caio Vinícius, Léo Naldi e Zé Hugo (Vitória); Pablo e Zapelli (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ).

RENDA - R$ 523.518,00.

PÚBLICO - 20.533 torcedores.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).