Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano vão representar o Brasil no tiro com arco em Paris-2024

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou Marcus Vinícius D'Almeida e Ana Luiza Caetano como os representantes brasileiros no tiro com arco nas categorias individual masculino e feminino para a disputa dos Jogos de Paris-2024.

Em postagem nas redes sociais, o COB fez o comunicado neste domingo. "Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano serão os atletas brasileiros no tiro com arco em Paris-2024. Os dois competirão no Recurvo Individual e também farão dupla no Misto. Vamos com tudo!", diz texto da postagem.

Número um do ranking, a escolha por Marcus D'Almeida era dada como certa, já que ele é um dos nomes mais consolidados no cenário mundial. Já no feminino, Ana Luiza, que vem atuando com Marcus em competições mistas, venceu a disputa com Ana Machado.

O Brasil havia obtido uma conta individual entre os homens com o bronze de Marcus no Mundial da modalidade em 2023. Entre as mulheres, a cota foi garantida com a prata de Ana Machado no Pan de Santiago, também em 2023.

O Tiro com Arco será disputado entre os dias 25 de julho e 4 de agosto no Hotel Invalides. Nesta modalidade, o Brasil só não vai disputar as provas por equipes masculina e feminina na capital francesa.