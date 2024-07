Autor do gol da Ponte Preta, Jeh valoriza empate em clássico na Série B: 'Foi no detalhe'

No clássico diante do Guarani, que aconteceu neste domingo e terminou com o placar de 1 a 1, a Ponte Preta lutou, empatou, mas não conseguiu vencer o rival de virada, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, mesmo com um jogador a mais após a expulsão de João Victor.

O resultado manteve a escrita da atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro, onde a Ponte Preta ainda não venceu fora de casa, e levou o time do Moisés Lucarelli a 16 pontos, na 13ª colocação da tabela de classificação.

Autor do gol de empate da Macaca no clássico, o atacante Jeh valorizou o ponto conquistado no estádio do rival. Entretanto, enfatizou que faltou pouco para a Ponte Preta sair do Brinco com os três pontos.

"É agradecer por mais um gol. Acho que o time foi bem. Faltou apenas detalhes. Criamos muito e merecíamos os três pontos, mas o importante é somar", disse o artilheiro da Ponte na Série B.

Após o empate, a Ponte Preta já se prepara para a 14ª rodada da Série B. A equipe de Campinas volta a campo nesta sexta-feira, quando a partir das 21h, encara o Brusque, em mais um desafio fora de casa.