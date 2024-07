Cristiano Ronaldo explica por que desabou no choro após perder pênalti: 'Minha última Euro'

Um dos grandes personagens desta Eurocopa, Cristiano Ronaldo teve dia de fortes emoções com a seleção portuguesa após perder pênalti durante a prorrogação contra a Eslovênia. O craque desabou no choro e, horas após a partida, explicou que vive clima de despedida no time português.

"Sem dúvida, é a minha última Euro, claro que sim. Mas não fico emocionado por isso, é por tudo, pelo entusiasmo que tenho pelo jogo, pelos torcedores e pelos meus companheiros. Deixar o futebol... o que é que falta o Cristiano fazer mais ou ganhar mais? O mais importante é o entusiasmo que eu ainda tenho para estar aqui", declarou o atacante, em entrevista ao canal português RTP.

Ele também indicou que a presença da sua mãe nas arquibancadas da partida, disputada em Frankfurt, na Alemanha, deu um significado especial ao triunfo. "Sempre que vejo e penso na família, vi a minha mãe, fico emocionado porque são momentos únicos. Não consigo expressar em palavras."

Cristiano Ronaldo não conseguiu ajudar Portugal durante o tempo normal e nem na prorrogação, que terminou sem gols. Mas fez sua parte nas cobranças de pênalti, quando os portugueses levaram a melhor por 3 a 0. O triunfo assegurou o confronto com a França nas quartas de final.

"Vamos ter um jogo difícil frente à França, que é favorita a ganhar esta competição, com a Alemanha e com a Espanha, e vamos para a guerra. A equipe está bem, isto foi um 'plus' de energia e vou dar sempre o melhor com esta camisa. Vou fazer isto a vida inteira, faço isto há 20 anos. Falhei o pênalti, mas quis ser o primeiro a marcar porque há que assumir a responsabilidade. Nunca tive medo de encarar as coisas de frente e desistir é uma coisa que nunca vão ouvir do meu nome", declarou Cristiano Ronaldo.

Portugueses e franceses vão se enfrentar na sexta-feira, dia 5, valendo vaga na semifinal. O vencedor deste confronto terá pela frente o vitorioso do duelo entre Alemanha e Espanha.