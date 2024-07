Murray abandona chave de simples e foca nas duplas em despedida em Wimbledon

Andy Murray desistiu de disputar a chave de simples de Wimbledon para se concentrar nas duplas, avisou o empresário do atleta, nesta terça-feira. O tenista escocês, de 37 anos, se recupera de uma cirurgia nas costas e faz em Londres a sua última participação no Grand Slam britânico.

"Infelizmente, apesar de trabalhar arduamente em sua recuperação desde a operação há pouco mais de uma semana, Andy tomou a difícil decisão de não jogar as partidas de simples este ano", afirmou a equipe do tenista, em comunicado. "Como se pode imaginar, ele está extremamente decepcionado, mas confirmou que jogará nas duplas com Jamie (Murray, seu irmão) e espera competir em Wimbledon pela última vez."

O dono de dois títulos de simples em Wimbledon se tornou dúvida para o torneio deste ano ao anunciar que faria uma cirurgia nas costas após sentir dores no local durante o Torneio de Queen's, também em Londres. Mesmo em processo de recuperação, após a operação realizada no dia 22 de junho, Murray afirmou na semana passada que deixaria para a última hora a decisão sobre jogar na grama londrina.

A cirurgia inesperada aumentou as expectativas sobre o anúncio da aposentadoria do escocês, que já havia anunciado que deveria se despedir após disputar a Olimpíada de Paris-2024, que começa no dia 26 deste mês. Murray, dono de duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, está confirmado na capital francesa.

Além dos títulos olímpicos, o escocês tem como principais conquistas o troféu do US Open de 2012 e as duas taças de Wimbledon, em 2013 e 2016. Ao ser campeão em 2013, ele se tornou o primeiro britânico a vencer o torneio de simples em 77 anos.

Ele alcançou o primeiro lugar no ranking da ATP e é o único jogador com duas medalhas de ouro consecutivas no tênis em simples na história das Olimpíadas. Ele subiu ao lugar mais alto do pódio em Londres-2012 e no Rio-2016.

Murray, contudo, enfrentou diversos problemas físicos ao longo de sua carreira. Ele passou por operações no quadril em 2018 e 2019. Ele chegou a cogitar a aposentadoria após a segunda cirurgia, na qual recebeu um implante metálico no quadril, mas decidiu se manter no circuito na esteira de uma rápida recuperação física.

Desde então, ele tem sido prejudicado por outra questões físicas, incluindo uma ruptura dos ligamentos do tornozelo esquerdo durante o Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, em março deste ano.