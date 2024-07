Coritiba anuncia a saída do executivo Carlos Amodeo: 'Mútuo acordo'

O Coritiba anunciou, nesta terça-feira, a saída do CEO Carlos Amodeo. Em seu site oficial, o clube paranaense informa que a decisão foi tomada de "mútuo acordo entre as partes pelo encerramento do vínculo."

Em mensagem protocolar, a diretoria agradeceu os serviços prestados pelo profissional desde o início da transição da gestão até a presente data. "Agradecemos ao Amodeo por sua competência, profissionalismo e dedicação à frente do clube."

O acordo pela saída do executivo foi definido após uma reunião com Bruno D'Ancona, sócio-diretor da Treecorp Investimentos, proprietária de 90% das ações da SAF.

Uma divergência interna entre Carlos Amodeo e o departamento de futebol, comandado por Paulo Autuori e William Thomas, teria sido o motivo para a saída do CEO. Além disso, o executivo já enfrentava resistência por parte da torcida pela falta de resultados da equipe

O clube paranaense cumpre campanha irregular na Série B do Campeonato Brasileiro e vem de um empate e uma derrota no torneio. Na classificação, o Coritiba soma 19 pontos e ocupa a sétima colocação.