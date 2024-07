Nelsinho Baptista comemora reação da Ponte Preta na Série B: 'Evoluindo a cada rodada'

Após a chegada do técnico Nelsinho Baptista, a Ponte Preta vem reagindo na Série B do Campeonato Brasileiro e se mantendo fora da zona de rebaixamento. Mesmo com a melhora, o treinador admitiu que ainda existem problemas e espera que a evolução do time continue nas próximas rodadas.

"Não estamos pensando que todos os problemas foram solucionados, mas dá para perceber que o time vem evoluindo a cada rodada e isso nos deixa confiantes", disse o treinador, após empate por 1 a 1 no dérbi com o Guarani fora de casa.

Em seis jogos sob comando de Nelsinho, a Ponte Preta conquistou dez dos 16 pontos que possui, o que representa 62,5%. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas - aproveitamento de 55,5%. É um número bom inclusive para acesso, já que historicamente o quarto colocado, último a garantir vaga na elite, não precisa mais do que 52%.

Com o empate no dérbi, a Ponte Preta soma 16 pontos, em 13º lugar. Está três pontos acima do CRB, que abre a zona de rebaixamento, em 17º com 13, e seis pontos abaixo do Operário-PR, que fecha o grupo de acesso (G-4), em quarto lugar com 22.

A Ponte Preta volta a campo para a 14ª rodada na sexta-feira, às 21h, quando visita o Brusque no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC). Na sexta seguinte (dia 12), às 19h, volta a jogar em casa, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), diante do Mirassol.