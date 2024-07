Goleiro Hugo Souza fecha até o fim do ano e é primeiro reforço do Corinthians para 2º semestre

O Corinthians anunciou no começo da noite desta terça-feira seu primeiro reforço para o segundo semestre, no qual terá de somar muitos pontos para evitar o rebaixamento no Brasileirão. Trata-se do goleiro Hugo Souza, que chega por empréstimo até dezembro e vem após as saídas de Cássio e Carlos Miguel.

"Nesta terça-feira, o Corinthians acertou a contratação do goleiro Hugo Souza. O atleta, que pertence ao Flamengo, chega por empréstimo - com opção de compra - até o fim deste ano", anunciou o clube.

O goleiro celebrou o acerto e espera realizar um grande trabalho para ser adquirido em definitivo no fim do ano. "Estou muito feliz. Estou onde eu queria estar, isso é importante. Darei sempre o meu melhor e foi isso que eu vim buscar: ajudar a equipe", disse o atleta.

Com Matheus Donelli dando os primeiros passos na equipe profissional e desempenhando bem seu papel, apesar da falta de bons resultados, caberá ao substituto do demitido técnico António Oliveira definir quem estará entre as traves. Para Hugo Souza pesa a experiência de já ter sido titular no Flamengo e vir jogando com mais frequência no chaves, de Portugal.

O goleiro assinou o contrato ao lado do executivo de futebol, Fabinho Soldado, e do presidente Augusto Melo, que vem recebendo fortes cobranças da torcida após fracassar em sua promessa de montar um elenco competitivo para 2024. Ele é o primeiro dos quatro nomes que o dirigente garantiu que vêm "para assumir a posição."

Além de Hugo Souza, o Corinthians ainda vasculha o mercado para reposição em todas as posições. O clube busca um zagueiro e sondou Ruan, ex-Grêmio e atualmente no Sassuolo, além de laterais, volantes e atacantes de beirada. Erick Pulga, do Ceará, é um dos pretendidos.

Com o fim do empréstimo de Gabriel Moscardo e a iminente saída de Fausto Vera, o Corinthians está carente de volantes, apenas com Raniele e Breno Bidon no elenco. Walace, nome forte da diretoria, foi para o Cruzeiro e agora a busca é por Charles, do Midtjylland, da Dinamarca, com ajuda do empresário André Cury. Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino, também foi sondado.

Para as laterais, enquanto não acha nomes fortes, a diretoria negocia renovação com o experiente Fagner por mais dois anos. O jogador está machucado e vem sendo substituído por Léo Maná.