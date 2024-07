Quem é Arda Güler, promessa do Real Madrid e um dos destaques da Turquia na Eurocopa

Dentro de campo, o meia-atacante Arda Güler não aparenta ter a idade que realmente possui. Aos 19 anos, o jovem jogador do Real Madrid fez partidas de 'gente grande' nesta edição da Eurocopa e se tornou um destaque da seleção da Turquia na competição continental.

Na partida diante da Áustria, nesta terça-feira, o meia deu a assistência para o segundo gol de Demiral na vitória dos turcos nas oitavas de final. Agora, a Turquia enfrentará a Holanda nas quartas. O jogador entrou em campo com o status de destaque do time, principalmente pela ausência do meia Hakan Çalhanoglu, que estava suspenso.

Mesmo vestindo a camisa de um dos maiores clubes do mundo, Güler está aparecendo para o mundo do futebol pela primeira vez em alto nível, já que desde que chegou na equipe espanhola sofreu com três lesões que o afastaram de quase todas as partidas da temporada.

Agora, na Eurocopa, ele vem deixando sua marca nos gramados e mostrando porque o Real Madrid investiu 20 milhões de euros em sua contratação junto ao Fenerbahçe, da Turquia, há um ano.

O jogador foi motivo de mais uma disputa entre Real e Barcelona, que demonstraram interesse no jovem atleta e fizeram propostas para contratá-lo. No fim, a vitória merengue para contar com Güler no elenco.

Pelo Fenerbahçe, o meia impressionava pela velocidade, dribles e ótima finalização. Características, aliás, que lhe garantiram um golaço na vitória por 3 a 1 diante da Geórgia pela segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa.

No clube que o revelou, Güler fez nove gols e deu 12 assistências em 51 jogos com a equipe. Em uma temporada na Espanha, fez apenas 12 partidas, mas balançou as redes seis vezes. Todos os gols saíram nas últimas sete rodadas do Campeonato Espanhol, justamente quando retornou de lesão.