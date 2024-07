Criciúma e Cruzeiro buscam reabilitação para seguirem na parte de cima da tabela do Brasileirão

Passando por um momento de mudança e com muitos reforços chegando, o Cruzeiro que vem de uma derrota para o Flamengo por 2 a 1 no último final de semana, volta a campo nesta quarta-feira na busca pela reabilitação no Brasileirão. Fora de casa, enfrenta o Criciúma no Estádio Heriberto Hulse, às 20h. O rival vem de um jejum de vitórias de duas partidas e também tenta voltar a vencer ao lado de sua torcida.

O Cruzeiro aparece na sétima colocação com 20 pontos. Em 12 jogos, são seis vitórias, dois empates e quatro derrotas. De outro lado, o Criciúma vem abaixo, na 13ª colocação com 13 pontos. Nas duas últimas rodadas, perdeu para o São Paulo por 2 a 1, fora, e empatou em casa por 1 a 1 com o Internacional.

O técnico Fernando Seabra deve fazer mudanças defensivas no Cruzeiro. O lateral-direito William recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. A tendência é que Wesley Gasolina comece jogando. Outra opção é Palacios.

Por outro lado, na zaga, o treinador conta com a volta de Zé Ivaldo, que estava suspenso contra o Flamengo. Ele deve ocupa o lugar de Neris e com isso, fará dupla defensiva com João Marcelo. Na esquerda, há uma dúvida entre Kaiki e Marlon. No mais, a base será a mesma que vem atuando.

O técnico Claudio Tencati não deve fazer grandes mudanças no Criciúma. O volante Ronald e o meia Marquinhos Gabriel voltam de suspensão. O primeiro tem presença garantida, já o outro disputará vaga com Matheusinho.

No ataque, recuperado de dores na coxa, Bolasie foi liberado pelo departamento médico e deve começar jogando. Mas Eder está na briga pela titularidade também. O lateral-direito Jonathan e o atacante Felipe Vizeu, ambos em tratamento de lesão na posterior da coxa, continuam fora.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X CRUZEIRO

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Barreto, Ronald, Marcelo Hermes e Matheusinho (Marquinhos Gabriel); Arthur Caíke e Bolasie (Eder). Técnico: Claudio Tencati.

CRUZEIRO - Anderson; Wesley Gasolina (Palacios), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Kaiki); Lucas Romero, Lucas Silva e Ramiro; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Joao Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).