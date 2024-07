Polícia alemã investiga vídeo em que torcedor parece ser agredido por seguranças da Eurocopa

A polícia de Frankfurt está investigando um vídeo onde um torcedor estaria sendo agredido com socos e chutes enquanto era detido por um grupo de seguranças da Eurocopa. O incidente aconteceu durante a partida entre Portugal e Eslovênia, pelas oitavas de final do torneio, na segunda-feira, em Frankfurt.

Nesta quarta-feira, a Uefa disse estar "ciente de um incidente ocorrido entre os comissários e um torcedor no confronto entre Portugal e Eslovênia e condena qualquer comportamento violento".

Complementando a nota, a entidade que comanda o futebol na Europa informou que o caso agora é objeto de investigação policial e não vai emitir nenhum posicionamento até que a averiguação esteja concluída.

O vídeo, publicado terça-feira na mídia portuguesa, pretende mostrar seguranças prendendo duas pessoas em um túnel de concreto que leva ao campo no jogo de segunda-feira.

Enquanto uma pessoa é detida de bruços no chão, um grupo com coletes marcados como "Steward" cerca outro indivíduo contra a parede e uma delas parece levar socos na cabeça. A pancadaria prossegue e a vítima ainda se torna alvo de mais chutes após cair no chão.

"Estamos cientes disso e estamos investigando", postou a polícia de Frankfurt no X, antigo Twitter, na manhã de quarta-feira, em resposta ao questionamento de um torcedor.

A organização da Eurocopa tem sido criticada devido a repetidas falhas como a invasão de torcedores ao gramado em um jogo de Portugal para tirar selfies do craque Cristiano Ronaldo. Em resposta, a Uefa se comprometeu a reforçar o esquema de segurança.