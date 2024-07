Cobiçado pelo Corinthians, Carille comanda treino do Santos; Joaquim vira desfalque

Cobiçado pela diretoria do Corinthians, o técnico Fábio Carille comandou normalmente o treino do Santos nesta quarta-feira, na preparação da equipe da Vila Belmiro para a partida contra o Ceará, na sexta, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o treinador sofreu uma baixa para o jogo: o zagueiro Joaquim.

Durante o treino, o defensor apresentou um pequeno entorse no joelho esquerdo no CT Rei Pelé. Por precaução, cortado da viagem da delegação santista para Fortaleza. De acordo com o clube, ele será submetido a exames de imagem ainda nesta quarta para avaliar a gravidade do problema físico.

Trata-se de mais uma baixa para Carille, que tenta dar uma boa sequência de jogos ao time na competição. Ele já não podia contar com o volante João Schmidt, suspenso, e com o atacante Guilherme, ainda em processo de recuperação após apresentar edema na coxa esquerda.

Por outro lado, o treinador terá a volta do lateral-esquerdo Escobar, que estava suspenso na rodada passada, na vitória sobre a Chapecoense. Uma provável escalação do Santos pode ter Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair e Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati, Furch e Otero.

ALVO DO CORINTHIANS

No comando do Santos desde o início do ano, Carille é o principal alvo do Corinthians para substituir o português António Oliveira, demitido pelo clube da capital na terça-feira. Carille tem história com o rival, sendo o responsável por levar a equipe alvinegra ao tricampeonato paulista entre 2017 e 2019. Pelo Corinthians, foi também campeão brasileiro em 2017.