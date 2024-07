Guarani estuda retorno do lateral-esquerdo Eliel, emprestado para o Água Santa

Na busca por reforços visando uma reação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani pode olhar para os jogadores não utilizados. Um dos casos é o lateral-esquerdo Eliel, que está emprestado ao Água Santa e pode virar opção para o técnico Pintado.

Nos primeiros jogos, Pintado precisou improvisar Vinicius Yuji na posição. Isso porque não contava com o titular Jefferson e o reserva Vinicius Kauê.

Jefferson completou o processo de transição física e até foi relacionado para o dérbi com o Guarani no último domingo, mas não entrou em campo. Vinícius, por outro lado, segue no departamento médico.

Por isso, o nome de Eliel voltou a aparecer. Com 22 anos, o jogador formado no Guarani atuou no profissional entre 2020 e 2023, mas foi perdendo espaço e emprestado para União São João, Hercílio Luz e Água Santa.

No clube de Diadema (SP), fez nove jogos em 2024 e também foi para a reserva após a chegada de Artur. Seu contrato de empréstimo vai até setembro, mas o Guarani pode solicitar o retorno.

Após empate por 1 a 1 no dérbi, o Guarani segue na lanterna (20º) com seis pontos, oito a menos do que a Chapecoense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time paulista volta a campo no domingo, às 18h30, quando recebe o Sport, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 14ª rodada.