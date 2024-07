Ponte Preta pode ter 8 desfalques contra o Brusque, mas ganha retorno importante na defesa

A Ponte Preta fará mais um jogo fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro e o técnico Nelsinho Baptista tem novos problemas para montar o time. Com dois suspensos e departamento médico cheio, oito jogadores podem ser baixas para encarar o Brusque, mas o time pode ter um retorno importante na defesa.

As novidades ficam por conta do goleiro Pedro Rocha e do lateral-direito Igor Inocêncio, que levaram o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 no dérbi com o Guarani.

No gol, as opções são Luan Ribeiro e William, que se alternam no banco de reservas. Luan, de 27 anos, chegou à Ponte Preta em 2019, mas não joga desde 2022. Já William, de 26, tem carreira ligada principalmente ao Juventude e chegou ao time paulista nesta temporada, mas ainda espera por sua estreia.

Já na lateral, Edson pode fazer o lado direito, abrindo opção para Zé Mário ou Guilherme Nicolodi na esquerda. Ainda no sistema defensivo, a boa notícia fica por conta do retorno antecipado do zagueiro Luis Haquin, já que a Bolívia foi eliminada da Copa América.

A lista de desfalques ainda pode ter Gabriel Risso, Luiz Felipe, Ramon e Dudu Vieira, desfalques no dérbi e que serão reavaliados. Renato e Gabriel Novaes também seguem fora.

Após o empate no dérbi, a Ponte Preta soma 16 pontos, em 13º lugar. O jogo diante do Brusque, pela 14ª rodada, será realizado na sexta-feira, às 21h, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC).