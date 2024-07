F-1 faz parceria com projeto social de Hamilton para incentivar diversidade no automobilismo

A Fórmula 1 anunciou, nesta quinta-feira, uma parceria com a Mission 44, projeto social do heptacampeão mundial Lewis Hamilton, com o objetivo de incentivar a diversidade na categoria.

Fundada em 2021 e tendo o piloto da Mercedes como uma espécie de mentor, a Mission 44 defende uma maior representatividade e inclusão. Por meio da instituição, Hamilton pretende incentivar mudanças significativas para aumentar a chance de jovens que sofrem com a desigualdade.

Diante da parceria, a F-1 pretende conectar a Mission 44 com várias atividades a fim de identificar e proporcionar estágios e oportunidades semelhantes para jovens de grupos sub-representados.

"Nos últimos anos estamos ampliando os esforços para tornar o nosso esporte mais diversificado e dar aos estudantes e jovens a sua primeira experiência. Estamos ansiosos para trabalhar com a Mission 44 e ver quantas portas podemos abrir juntos para inspirar a próxima geração", afirmou Ellen Jones, Chefe do ESG na Fórmula 1.

Jason Arthur, CEO do projeto idealizado por Hamilton, disse que quando o piloto da Mercedes criou a iniciativa, há três anos, a intenção era proporcionar um futuro mais justo e inclusivo para os jovens em todo o mundo.

"Juntamente com a Fórmula 1, seremos capazes de aumentar a conscientização e o acesso a oportunidades de carreira no automobilismo, para que os jovens, independentemente de sua origem, possam ter sucesso. A mudança requer ação coletiva e estamos entusiasmados em expandir nossa parceria com a Fórmula 1 para impulsionar a diversidade no automobilismo", disse Arthur.