Gerson, O 'Canhotinha de Ouro', detona meio-campo da seleção brasileira: 'Porcaria'

O mau desempenho da seleção brasileira na Copa América segue rendendo críticas ao elenco comandado por Dorival Jr. Desta vez, o ex-meia Gerson 'Canhotinha de Ouro', de 83 anos, campeão da Copa do Mundo de 1970, detonou a postura dos atletas nas partidas e criticou o meio-campo do time.

Em vídeo publicado na quarta-feira, no seu canal Canhotinha 70, no YouTube, o ex-jogador ressaltou a postura 'brigona' de Lucas Paquetá e chamou o técnico do Brasil de 'treineiro'.

"Para tudo, tá tudo errado. Tem pouco tempo para treinar, sei de tudo isso. Mas aqui todo mundo sabe jogar, isso é seleção brasileira. Seu 'treineiro', vai morrer abraçado com essa porcaria de meio-campo. Tô cansado de dizer que esse meio é uma porcaria. Paquetá sabe jogar, mas quer brigar com todo mundo", disparou.

A análise negativa também se estendeu aos meias Bruno Guimarães e João Gomes e ao atacante Vinicius Jr. "Bruno Guimarães só quer dar trombada e pontapé. O armador do time não existe, João Gomes não é jogador de meio-campo, vai fazer outra coisa, meio-campo é para quem pensa. Nós sabemos jogar, então vamos querer jogar. Cadê o Vinicius Jr? Reclamou para caramba, levou duas trombadas, mas tem que ir para o jogo, partir para o outro lado, para o meio", continuou.

O ex-jogador afirma que ainda torce para que a seleção passe do Uruguai nas quartas, mas vê o adversário com um time muito físico e duro para o Brasil. No fim, Gerson termina o vídeo dizendo que a arbitragem também foi "uma porcaria".