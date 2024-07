Guarani tem baixa de última hora antes de tentar sair da lanterna da Série B

Apesar de ter segurado o empate por 1 a 1 no Dérbi 207 contra a arquirrival Ponte Preta no último final de semana, o jejum do Guarani é de nove jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Buscando a segunda vitória em 14 partidas, para quem sabe sair da lanterna, recebe o Sport, no domingo, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O técnico Pintado terá que lidar com uma série de desfalques. Três deles por suspensão: o lateral-direito Diogo Mateus e o meia Luan Dias que receberam o terceiro cartão amarelo no clássico e estão suspensos, enquanto o atacante João Victor foi expulso e está fora.

Além deles, o zagueiro Douglas Bacelar é mais uma baixa em cima da hora. O defensor vem tendo dores no tornozelo desde a última rodada e deve ser poupado. A tendência é que Lucas Adell, que pode ser negociado após a abertura da janela de transferências, assuma a titularidade. Outra opção é o jovem da base Pedro Manoel.

Por outro lado, Pintado também terá alguns retornos. O volante Anderson Leite e o atacante Reinaldo, livres de suspensão, estão de volta. Assim como o lateral-esquerdo Jefferson, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa. O jovem Vinicius Yuji foi bem no dérbi na posição e a briga pela titularidade no setor deve ser acirrada.

Por fim, o zagueiro Pedro Henrique e o volante Camacho, fora dos planos, não serão relacionados. O mesmo vale para o meia Shay, que pode se transferir para o CRB, que também disputa a Série B.

Até por conta disso, o Guarani deve entrar em campo com a seguinte formação: Vladimir; Yan Henrique, Lucas Adell, Léo Santos e Vinicius Yuji (Jefferson); Lucas Araújo, Matheus Bueno e Anderson Leite (Bruno Oliveira); Airton, Caio Dantas e Reinaldo.

O Guarani é lanterna da Série B com apenas seis pontos ganhos. Em 13 partidas venceu apenas uma, empatou três e perdeu outras nove. Mas, nas duas últimas três rodadas, conseguiu somar dois pontos. Caso vença, pode ultrapassar o Ituano, que encara o Botafogo-SP, nesta rodada, e tem oito pontos.