Jorge Martín supera pressão da Trachouse e conquista a pole da Etapa da Alemanha de MotoGP

Em um treino classificatório marcado pela queda de Maverick Viñales, Jorge Martín assegurou a pole para a Etapa da Alemanha de MotoGP. O piloto da Pramac garantiu a posição nobre do grid com o tempo de 1min19s423, novo recorde do circuito. Miguel Oliveira e Raúl Fernandez, ambos da Trackrouse, completam a primeira fila.

Francesco Bagnaia não conseguiu repetir o desempenho das últimas etapas e sai na segunda fila, na quarta posição. Alex Marquez e Franco Morbidelli largam em quinto e sexto lugar respectivamente.

Esta foi a quarta pole de Jorge Martín na temporada. Satisfeito com o resultado, ele comentou sobre os problemas que teve e festejou o primeiro lugar no grid. Apesar da vantagem, o espanhol espera uma prova bastante disputada.

"Muito feliz. É sempre uma vantagem estar na pole. Mas vejo uma prova bastante concorrida. Eu tive problemas com os pneus, as motos da Aprilia estão muito fortes e espero poder brigar pela vitória", comentou Martín.

No treino, Maverick Viñales sofreu uma queda forte durante a disputa. Após ir ao chão, o piloto teve um pouco de dificuldades para andar já na área de escape e recebeu atendimento médico do estafe da corrida. No grid, ele sai na sétima posição.

A surpresa no classificatório da manhã deste sábado foi o desempenho abaixo do esperado de Marc Márquez. O piloto espanhol teve dificuldades durante a atividade, não conseguiu passar do Q1, e ficou com a 13ª posição com o tempo de 1min20s263.

Os pilotos voltam à pista neste sábado, às 10h, pelo horário de Brasília, para a corrida sprint da etapa da Alemanha.

Confira o grid de largada para a Etapa da Alemanha:

1º - Jorge Martin (ESP/Pramac), em 1min19s423

2.º - Miguel Oliveira (POR/Trackhouse), em 1min19s471

3.º - Raúl Fernández (ESP/Trackhouse), em 1min19s643

4º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 1min19s749

5º - Alex Marquez (ESP/Gresini), em 1min19s791

6º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), em 1min19s946

7º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), em 1min19s950

8º - Fabio Di Gianantonio (ITA/Gresini), em 1min19s957

9º - Enea Bastianini (ITA/Ducati), em 1min19s978

10º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), em 1min20s348

11º - Brad Binder (AFS/KTM), em 1min20s446

12º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), em 1min20s713

13º - Marc Marquez (ESP/Hondai), em 1min20s263

14º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), em 1min20s310

15º - Augusto Fernández (ESP/KTN), em 1min20s419

16º - Jack Miller (AUS/KTM), em 1min20s515

17º - Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), em 1min20s553

18º - Luca Marini (ITA/VR46), em 1min20s565

19º - Johann Zarco (FRA/Pramac), em 1min20s799

20º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), em 1min21s162

21º - Stefan Brandl (ALE/Honda), em 1min21s270

22º - Remy Gardner (AUS/Yamaha), em 1min21s297