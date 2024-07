Russell elogia Mercedes após pole no GP da Inglaterra: 'Ganhou vida na qualificação'

George Russell, da Mercedes, saudou o "mega" resultado para os pilotos britânicos após conquistar a pole position do GP da Inglaterra de Fórmula 1 neste sábado com seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, ao seu lado e Lando Norris, da McLaren, na terceira colocação.

Russell marcou 1min25s819, ficando 171 milésimos à frente do heptacampeão mundial Hamilton. Foi a terceira pole de Russell e a segunda em 2024. "Que sentimento, que sentimento! No início deste ano não poderíamos sequer sonhar em estar na pole aqui", afirmou o piloto que venceu o GP da Áustria no último domingo.

"Uma dobradinha, Lando em terceiro É simplesmente mega. Os torcedores também são responsáveis por isso. Eles nos dão muita energia", afirmou o piloto. "O carro no momento está tão bom. Realmente ganhou vida na qualificação. É uma alegria pilotar neste circuito."

"Estamos surfando nessa onda no momento, absolutamente agitados, mas de olho no amanhã porque temos uma corrida para vencer. Vai ser apertado com Lando, Max [Verstappen, em quarto] vai ser rápido também, mas estou muito animado agora", afirmou Russell, que ocupa a sétima posição no Mundial de Pilotos, com 111 pontos.

Após perder a pole, que seria a primeira desde o GP da Hungria do ano passado, Lewis Hamilton elogiou tanto a Mercedes quanto Russell e também comentou sobre a torcida. "Em primeiro lugar, muito obrigado a esta multidão incrível", disse. "Estamos orgulhosos de estar aqui. Três britânicos entre os três primeiros é incrível."

Lewis afirmou que a Mercedes não esperava estar na primeira fila. "Isso é enorme para a nossa equipe. O carro estava fantástico. Eu me sinto muito confiante para amanhã. Podemos trabalhar juntos para manter Lando para trás."