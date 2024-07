Botafogo anuncia a contratação do meia argentino Thiago Almada para o Campeonato Brasileiro

O Botafogo anunciou, neste sábado, a contratação do meia argentino Thiago Almada. O atleta já realizou os exames médicos e assinou o vínculo até junho de 2029. Em seu site oficial, o clube estampou uma foto do atleta com a camisa alvinegra e a inscrição "Bem-vindo Thiago Almada".

O jogador chega como principal nome para reforçar a equipe nesta janela de transferências. O valor estimado desembolsado pelo clube para trazer o atleta é de US$ 25 milhões (alo em torno de R$ 137,4 milhões).

O atleta fica à disposição para defender o clube a partir da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que só a partir do dia 10 de julho, os jogadores contratados nesse período ganham condições de atuar.

Campeão do Mundo com a Argentina no Mundial de seleções disputado no Catar, Almada foi contratado junto ao Inter Miami e chega ao time carioca como a contratação mais cara da história.

Esse é o terceiro reforço apresentado neste período visando o restante da temporada. Antes, o clube havia acertado com o volange Allan e o atacante Igor Jesus. Na luta pelas primeiras posições do Nacional, o Botafogo contabiliza 27 pontos e entra em campo neste domingo, quando recebe o Atlético-MG, no Rio.