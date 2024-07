Palmeiras se anima com voltas de Gómez e Veiga em duelo direto com o Bahia

Depois de arrancar um empate no fim com o Grêmio no Sul, o Palmeiras tem compromisso em casa pelo Brasileirão. No Allianz Parque, em São Paulo, receberá o Bahia neste domingo, às 18h30. O duelo é valido pela 15ª rodada da competição.

O empate com o Grêmio no Sul tirou do Palmeiras da vice-liderança do Brasileirão. O time paulista tem 27 pontos e não pode vacilar em casa para não deixar o Flamengo disparar e ser ultrapassado por outros adversários, como o São Paulo

O duelo no Allianz Parque pode ser enquadrado no famoso jogo de seis pontos, visto que o Bahia também tem 27 pontos e aparece uma posição abaixo do Palmeiras por ter saldo de gols inferior.

O técnico Abel Ferreira terá reforços importantes para o confronto com os baianos. O zagueiro e capitão Gustavo Gómez já treina desta sexta e deve estar em campo. Ele voltou depois de servir o Paraguai, eliminado na primeira fase da Copa América.

Além do zagueiro paraguaio, quem também reaparece é o meia Raphael Veiga. Fora da partida com os gaúchos por ter sido expulso no dérbi com o Corinthians, o meia exaltou o poder de reação dos companheiros para buscar o empate quando o placar apontava 2 a 0 para o Grêmio.

"O resultado mostra mais uma vez a força mental do nosso grupo. Fazer dois gols no Grêmio, fora de casa, em um campo muito difícil, é complicado. Isso mostra que o Palmeiras está bem preparado", comentou Veiga. "Importante eu estar voltando também, é ruim ficar de fora. O Gómez está voltando, a gente sabe da importância que ele tem para o nosso grupo, é um líder", emendou o meio-campista.

O jovem craque Estêvão, autor de um golaço diante do Grêmio, é esperança para o Palmeiras de manter o embalo em casa. "É um moleque que tem magia dentro dele, espero que ele continue com este espírito de atacar e de defender, de nos ajudar a ganhar jogos", afirmou Abel sobre o garoto canhoto de 17 anos já vendido ao Chelsea por 61 milhões de euros. "Por isso é que pagaram o valor que pagaram por ele."

Lázaro, Zé Rafael e Murilo continuam em tratamento de suas lesões. Rômulo está em transição física e é o mais perto de voltar a jogar. Richard Ríos segue com a seleção colombiana, da qual é um dos destaques.

Pelo Bahia, o técnico Rogério Ceni terá oportunidade rara neste Brasileirão. Ele poderá repetir a escalação da sua equipe pela quarta vez consecutiva. O treinador não terá baixas por lesões ou suspensão. Mas segue sem poder contar com o lateral-direito Santiago Arias, que defende a Colômbia na Copa América, e com o volante Acevedo, ainda em processo de reabilitação após operação no joelho.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS X BAHIA

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gómez, Naves e Piquerez; Aníbal Moreno, Fabinho e Raphael Veiga; Estêvão, Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro,Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).