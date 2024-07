Série B tem duelo paulista em Itu e Sport contra o lanterna Guarani de olho no G-4

Oscilando na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport tem mais uma chance de se reabilitar para seguir no bloco de cima da tabela. Pela 14ª rodada, o time pernambucano joga domingo, quando visita o lanterna Guarani, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Sem vencer há três jogos e vindo de um empate contra o Botafogo-SP por 1 a 1, fora de casa, o Sport se desgrudou do grupo de acesso, caindo para o sétimo lugar, com 20 pontos. O time vem sendo pressionado, após a derrocada no ano passado, podendo ficar pelo terceiro ano seguido na segunda divisão.

O Guarani vive situação caótica, com apenas seis pontos em 39 disputados. Lanterna, não vence há nove partidas, mas na última rodada empatou por 1 a 1 com a maior rival Ponte Preta, renovando suas esperanças de recuperação.

O duelo paulista entre Ituano e Botafogo-SP, começa às 16h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). O Ituano é o vice-lanterna, com oito pontos e não vence há seis partidas, quando superou a Ponte Preta por 2 a 0, dentro de casa. Após início complicado, o Botafogo se reabilitou, está invicto há cinco jogos, acumula quatro vitórias seguidas e aparece na zona intermediária, em 12º, com 17 pontos.

Mais cedo, no duelo pela manhã, às 11h, o Coritiba quer voltar a encostar no G-4, a zona de acesso à primeira divisão. Para isso, precisa vencer o Paysandu, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense. Candidato ao acesso no começo da temporada, é o nono colocado, com 19 pontos. O Paysandu, recém ascendido da Série C, é o 15º, com 16.

A rodada vai ter dois jogos segunda-feira e mais um na terça-feira.

Confira os jogos da 14ª rodada da Série B:

DOMINGO

11h

Coritiba x Paysandu

16h

Ituano x Botafogo-SP

18h30

Guarani x Sport

SEGUNDA-FEIRA

20h

Avaí x Novorizontino

21h00

Amazonas x Vila Nova

TERÇA-FEIRA

Mirassol x CRB