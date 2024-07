Suárez rebate declaração de Andreas e reclama de menosprezo ao Uruguai: 'Reserva do Arrascaeta'

Após eliminar o Brasil na disputa por pênaltis nas quartas de final da Copa América, o centroavante Suárez rebateu as declarações de Andreas Pereira ao citar um tom de menosprezo do atleta brasileiro antes do duelo.

O jogador do Fulham afirmou que o Uruguai sonha em ter uma seleção como a do Brasil. Em entrevista coletiva, Andreas afirmou ainda que a seleção brasileira tinha que atropelar os rivais a partir desta fase para buscar o título da Copa América.

"Para falar do Uruguai tem que ter um pouco mais de respeito, saber a história que tem o Uruguai antes de dizer que tem jogadores que querem estar na seleção brasileira. Tenho que dizer que quem fez esse comentário era reserva do Arrascaeta, que é o melhor jogador do futebol brasileiro".

Mais comedido, Arrascaeta, que foi companheiro de Andreas Pereira no Flamengo, relevou as declarações. Ele colocou a questão como rivalidade que alimenta Brasil e Uruguai no futebol da América do Sul.

"Creio que faz parte do futebol. A gente se motiva mais por defender o nosso país e dar uma alegria ao povo uruguaio. Conheço o Andreas , um menino de bom coração. Talvez foi infeliz em algumas palavras, mas a gente fica feliz de ter vencido e seguir na Copa América", comentou.

Os uruguaios voltam a campo nesta quarta-feira para disputar as semifinais diante da Colômbia. Um dia antes, a Argentina, atual campeã da Copa América, enfrenta o Canadá no outro jogo desta fase.