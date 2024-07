Número 2 do mundo, Coco Gauff é eliminada por compatriota nas oitavas de Wimbledon

Um dia depois da eliminação da líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek, a número dois do mundo também caiu em Wimbledon. Neste domingo, a americana Coco Gauff foi surpreendida nas oitavas de final pela compatriota Emma Navarro, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em apenas 1h14min de jogo.

Aos 23 anos e na 17ª posição no ranking, Navarro faz a melhor campanha de sua carreira em um Grand Slam. Sua próxima rival será a italiana Jasmine Paolini. A vice-campeã de Roland Garros passou por Madison Keys, dos Estados Unidos, que abandonou o jogo por lesão na perna esquerda quando o placar marcava 6/3, 6/7 (6/8) e 5/5 e quase duas horas e meia de jogo.

"Eu joguei de maneira bem agressiva", afirmou Navarro, que pela segunda vez na semana passou por uma campeã da Grand Slam. Gauff é a atual campeã do US Open e a japonesa Naomi Osaka, vencedora do Aberto da Austrália e também do US Open, foi sua vítima na segunda rodada.

Outra surpresa neste domingo foi Lulu Sun, da Nova Zelândia, que derrotou outra vencedora de Grand Slam, a britânica Emma Raducanu. Lulu Sun, que é apenas 123ª do mundo e passou pelo qualificatório, venceu a tenista local por 6/2, 5/7 e 6/2. "Foi uma grande partida", afirmou Sun após alcançar as quartas de final. "Tive que lutar muito porque ela correu atrás de todas as bolas e lutou até o fim", afirmou Sun.

Nas quartas de final, ela vai enfrentar a croata Donna Vekic, 37ª colocada do ranking, que passou pela espanhol Paula Badosa por 2 a 1 (6/2, 1/6 e 6/4). Nas últimas sete edições, Wimbledon registrou sete campeãs diferentes. A única que pode interromper esta série neste ano é a casaque Elena Rybakina, campeã em 2022.