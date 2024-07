Athletico-PR vira sobre o Atlético-GO e se mantém na parte de cima da tabela do Brasileirão

Mesmo jogando com um time misto, o Athletico-PR aproveitou o mau momento do Atlético-GO e venceu, de virada, por 2 a 1, neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). O Atlético-GO terminou a partida com 10 jogadores em campo porque Derek foi expulso aos 28 minutos do segundo tempo por uma cotovelada em Mateo Gamarra.

O time paranaense, com gols de Julimar e Di Yorio, sobe para a sexta colocação, com 25 pontos e se recupera da derrota para o São Paulo na última rodada, por 2 a 1. O Athletico-PR mais uma vez foi comandado interinamente por Juca Antonello, que esteve à beira do gramado pelo quinto jogo seguido.

Na zona de rebaixamento e ainda sem vencer em casa, o Atlético-GO teve seu novo técnico, Vagner Mancini, acompanhando a partida de um camarote no estádio. O time goiano foi dirigido por Anderson Gomes e está na penúltima colocação, com apenas 11 pontos.

A partida foi equilibrada no primeiro tempo e com poucas chances de gol. A melhor oportunidade foi do Athletico-PR, aos 14, em chute de Zapelli, mas ele mandou para fora. O time goiano respondeu aos 19, em chute do lateral-direito de Maguinho que levou perigo ao gol paranaense. Após este lance, o goleiro Ronaldo do Atlético-GO fez a diferença e salvou o time da casa de ficar atrás do marcador por duas vezes, em conclusão de Emersonn e de Erick.

Se faltaram os gols no primeiro tempo, no segundo saíram gols antes mesmo dos cincos primeiros minutos. No primeiro minuto, Luiz Fernando aproveitou contra-ataque, invadiu a área pela direita e bateu forte na saída de Mycael para abrir o marcador para o time goiano.

O Athletico-PR respondeu rapidamente e empatou aos 4, quando Pablo ganhou a disputa no ataque, desviou de cabeça e deixou Julimar de frente para o gol. O atacante tocou por cobertura para empatar.

O time da casa se complicou aos 28, quando Derek foi expulso após cotovelada em Mateo Gamarra. O Athletico-PR aproveitou a vantagem numérica e fez o segundo gol. Aos 32, Fernandinho, que entrou no segundo tempo, acionou de primeira, Di Yorio, que dentro da área, bateu cruzado para o gol.

No final, o Atlético-GO se lançou ao ataque, mas o Athletico-PR conseguiu segurar as investidas goianas e ainda teve a chance de ampliar no contra-ataque, mas não aproveitou.

O próximo compromisso do Atlético-GO será contra o Palmeiras, na quinta-feira, às 19h30, no Allianz Parque. O Athletico-PR entra em campo um dia antes, na quarta-feira, contra o Bahia, às 19h, na Ligga Arena, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 X 2 ATHLETICO-PR

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney (Roni), Gabriel Baralhas (Alejo Cruz) e Shaylon (Yony González); Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Derek) . Técnico: Anderson Gomes.

ATHLETICO-PR - Mycael; Madson (Léo Godoy), Kaique Rocha, Mateo Gamarra e Fernando (Esquivel); Erick, Gabriel e Bruno Zapelli (Fernandinho); Julimar, Pablo (Di Yorio) e Emersonn (Christian). Técnico: Juca Antonello (Interino).

GOLS - Luiz Fernando, a 1, e Julimar, aos 4 minutos do primeiro tempo. Di Yori, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Fernando e Dérek (Atlético-GO); Mateo Gamarra, Esquivel e Fernando (Athletico-PR).

CARTÃO VERMELHO - Derek (Atletico-GO).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).