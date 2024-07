Thierry Henry divulga lista de convocados da França para Jogos de Paris-2024 sem Mbappé

Thierry Henry, técnico da seleção olímpica francesa, anunciou, nesta segunda-feira, a lista de 18 jogadores que vão representar a França nos Jogos de Paris-2024. Contratado pelo Real Madrid recentemente, o astro Mbappé está fora da lista.

A divulgação foi feita pela Federação Francesa de Futebol. Na convocação, os atacantes Lacazzete, do Lyon, Mateta, do Crystal Palace e o zagueiro Badé, do Sevilla, constam como os três atletas relacionados acima dos 23 anos.

A ausência de Mbappé já era esperada. O atacante, que está disputando a Eurocopa pela França, já descartava a sua participação em Paris-2024 por causa de sua ida para o futebol espanhol.

Dessa maneira, o atleta já não estava na pré-lista de 25 jogadores que havia sido elaborada por Thierry Henry. Como o torneio olímpico de futebol masculino não faz parte do calendário da Data Fifa, os clubes não são obrigados a ceder seus atletas à competição.

A França está inserida no Grupo A juntamente com os Estados Unidos, Guiné e Nova Zelândia. Os jogos do futebol masculino serão realizados entre os dias 24 de julho e 9 de agosto.

Confira a lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Paris-2024

Goleiros: Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse)

Defensores: Loïc Badé (Sevilla), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (RB Leipzig), Soungoutou Magassa (Monaco), Kiliann Sildillia (Freiburg), Adrien Truffert (Rennes)

Meio-campistas: Maghnes Akliouche (Monaco), Joris Chotard (Montpellier), Désiré Doué (Rennes), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Enzo Millot (Stuttgart)

Atacantes: Rayan Cherki (Lyon), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Alexandre Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern de Munique)