Thiago Motta inicia desafio como técnico da Juventus após se destacar no Bologna

Esta segunda-feira marcou o início do trabalho de Thiago Motta à frente do comando técnico da Juventus. O brasileiro visitou as instalações do clube, conversou com funcionários e começa, a partir de agora, implantar a sua filosofia de jogo.

O dia vai ser marcado por reuniões tanto com o corpo diretivo quanto com os jogadores. Motta assinou com o clube italiano por três temporadas e o seu vinculo vai ate junho de 2027.

A programação para a pré-temporada já está definida. O elenco vai fazer um período de treinamentos em Herzogenaurach, na Alemanha entre 20 e 26 de julho e o primeiro amistoso visando a temporada já está programado: vai ser diante do Nuremberg.

A primeira partida da temporada acontece no dia 19 de agosto já pelo Campeonato Italiano. O compromisso vai ser diante do Como. Até lá, o brasileiro já espera colocou um pouco sobre o que pensa de futebol em seu plano de atuação.

O estafe do técnico brasileiro é o mesmo que o acompanhou durante o período em que dirigiu o Bologna. Assim ele espera uma adaptação mais rápida para conseguir os resultados positivos na Juventus. O clube de Turim é o quarto time na curta carreira de Thiago Mota com a prancheta na mão.

O seu início foi nas categorias de base do Paris Saint-Germain. Depois disso, comandou o Genoa e dirigiu o Spezia antes de se destacar no Bologna em 2022. O desafio agora é fazer a Juventus brigar por títulos nesta temporada.