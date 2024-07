Renê recebe alta após forte choque na cabeça e volta aos treinos do Inter na quarta-feira

O lateral Renê, que deixou o estádio do Beira-Rio de ambulância, após protagonizar um forte choque de cabeça com o zagueiro Rojas, na partida entre Internacional e Vasco, no domingo, pela 15ª rodada do Brasileirão, recebeu alta nesta segunda-feira e tranquilizou os torcedores sobre o seu estado de saúde. O próprio clube já havia emitido uma nota oficial confirmando que o atleta "encontrava-se bem e consciente".

"Galera, quero agradecer a todas as mensagens e passar para avisar que está tudo bem comigo, graças a Deus. Tamo junto", disse Renê, que já postou uma foto ao lado de sua família. Ele ficará de repouso até quarta-feira, quando se juntará ao elenco do Internacional. O clube ficou responsável por monitorar o atleta.

Por causa do incidente, o jogador será preservado do duelo com o Juventude, marcado para quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo foi um dos adiados devido às enchentes que causaram danos significativos no Rio Grande do Sul, inclusive no estádio do clube colorado, que voltou a receber jogos justamente no domingo, frente ao Vasco.

Renê sofreu um forte choque de cabeça ao disputar a bola com o zagueiro vascaíno Rojas e caiu desacordado no gramado. O lance, que aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo após a cobrança de escanteio para a equipe cruz-maltina, chocou os torcedores presentes no estádio e os que acompanhavam a partida pela televisão.

Rapidamente, a equipe médica do Internacional entrou em campo para prestar atendimento ao jogador. Renê deixou o gramado de ambulância, acordado, e foi encaminhado ao Hospital Mãe de Deus para exames complementares, tendo recebido alta nesta segunda-feira. Ele foi substituído aos 46 minutos pelo zagueiro Robert Renan.

Com a derrota por 2 a 1, o Inter chegou há quatro jogos sem vitória no Brasileirão e ficou estacionado na 10ª colocação, com 19 pontos. Dentro do G-6, o Athletico-PR tem 25, e dois jogos a mais.