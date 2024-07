Técnico do Paraguai é demitido após perder todos os jogos na Copa América

A pífia campanha do Paraguai na Copa América foi a senha para o fim do ciclo de Daniel Garnero à frente da seleção. O treinador foi demitido nesta segunda-feira pela Associação Paraguaia de Futebol após perder os três jogos da fase de grupos do torneio.

O argentino de 54 anos estava no cargo há menos de um ano e comandou o time nacional em dez partidas. Desde que assumiu a função, os paraguaios marcaram apenas cinco gols e sofreram 13.

Integrante do Grupo D da Copa América, o Paraguai perdeu o jogo de estreia nos Estados Unidos para a Colômbia por 2 a 1. No segundo compromisso, diante da seleção brasileira, a equipe foi goleada por 4 a 1. Na partida que encerrou a etapa de classificação, os paraguaios caíram diante da Costa Rica por 2 a 1.

Nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 a situação do Paraguai não é nada tranquila. A seleção ocupa a sétima posição (cinco pontos) e só está à frente do Chile, da Bolívia e do Peru.

A próxima rodada do torneio eliminatório reserva dois confrontos complicados para os paraguaios. O Uruguai, vice-líder na tabela, em Montevidéu, e depois o Brasil, em Assunção.