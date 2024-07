Vila Nova vence Amazonas de virada e sobe para o 3º lugar da Série B

O Vila Nova venceu de virada o Amazonas por 2 a 1 nesta segunda-feira, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)m pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e subiu para o terceiro lugar, empurrando o Avaí para fora do G-4, a zona de acesso à primeira divisão.

Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 24 pontos, atrás somente de Santos e América-MG, ambos com 25. Sport, em quarto, e Avaí, em quinto, têm 23. O Amazonas caiu para o 16º lugar, com 16, três a mais do que o CRB, primeiro integrante da zona de rebaixamento.

O Amazonas começou no ataque. Logo aos dois minutos, teve a chance de abrir o placar em escanteio com Barros, mas o goleiro Dênis Júnior defendeu a cabeçada. Os donos da casa continuaram melhores e, aos 13, conseguiram abrir o placar. Matheus Serafim recebeu de Bruno Lopes na esquerda, foi até a linha de fundo e tocou para Rafael Tavares, que arrumou e mandou um belo chute no ângulo.

O Vila Nova ainda tentou empatar no primeiro tempo, mas a cabeçada de Elias ficou no travessão de Marcão. Mais tarde, aos 39, o time goiano chegou a marcar com Alesson, mas a arbitragem anulou o lance ao assinar impedimento do atacante. O próprio goleiro fez grandes defesas, na reta final, para levar a vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Vila Nova foi mais eficaz e empatou aos seis. Após jogada pela esquerda, a bola chegou em Ralf, que pegou de primeira. Henrique Almeida ainda desviou e mandou para o fundo das redes. O Amazonas respondeu com Rafael Tavares, mas a cabeçada do meia foi pela linha de fundo.

O Vila Nova, então, continuou pressionando e virou aos 18. Emerson Urso, que tinha acabado de entrar, recebeu de Elias dentro da área e chutou forte para fazer 2 a 1. Na frente do marcador, o time goiano se fechou, abriu mão de um homem de frente e fechou o time com um esquema com três defensores.

Com a mudança, o Amazonas teve mais posse de bola, só que encontrou menos espaços para golpear. Aos 38, Cocote pegou o rebote e mandou no travessão. O Vila Nova, no entanto, conseguiu se defender e confirmou a vitória no sufoco.

Na próxima rodada, o Amazonas visita o Botafogo-SP na sexta-feira, às 21h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). No domingo, o Vila Nova recebe o Avaí, às 16h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, em Goiânia (GO)

FICHA TÉCNICA:

AMAZONAS 1 X 2 VILA NOVA

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel (William Barbio), Alvariño, Diogo Silva e Renan Castro; Jorge Jiménez, Barros (Diego Torres) e Rafael Tavares (Cocote); Matheus Serafim, Bruno Lopes e Ênio. Técnico: Rafael Lacerda.

VILA NOVA - Dênis Júnior; João Vitor, Quintero, Jemmes e Elias; Ralf, João Lucas e Luciano Naninho (Emerson Urso); Juan Christian (Guilherme Lacerda), Henrique Almeida (Fabio) e Alesson (Apodi). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Rafael Tavares, aos 16 minutos do primeiro tempo. Henrique Almeida, aos 6, e Emerson Urso, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Torres, Ezequiel e Rafael Tavares (Amazonas).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA - R$ 61.020,00.

PÚBLICO - 7.427 torcedores.

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).