Carille diz que Santos tem lista de reforços definida para a Série B: 'Até cinco jogadores'

A diretoria do Santos já tem uma relação pronta de nomes para reforçar a equipe na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Após uma reunião com os dirigentes do departamento de futebol, o técnico Fábio Carille confirmou que uma lista já foi encaminhada para o presidente Marcelo Teixeira.

De acordo com o treinador, todos os atletas que estão no radar do clube atuam no Brasil. Ele evitou citar nomes, mas comentou que os reforços não devem demorar a desembarcar na Vila Belmiro.

"Vão chegar jogadores sim. Passamos a manhã no CT vendo as possibilidades dentro da realidade do Santos hoje. Acredito que o Alexandre Gallo (coordenador de futebol) já tenha valores para passar ao presidente para encaminhar a negociação", afirmou Carille em entrevista à revista PLACAR.

O comandante santista comentou sobre as carências do elenco e espera que ainda nesta semana possa ter novidades sobre os reforços. "Sobre as posições, queremos um goleiro, um zagueiro, dois atacantes de lado e um centroavante de área. Tem a negociação com os clubes e acho que até quinta-feira podemos ter novidades."

Questionado sobre o planejamento de trabalho em relação ao fato de o time praticamente não treinar em período integral, o treinador explicou a metodologia utilizada pelo seu estafe.

"Temos a planilha de intensidade de atividades. Hoje não se treina integralmente, a não ser em pré-temporada. Se colocar em dois períodos, vai machucar. Nossos trabalhos são todos controlados."

As críticas ao sistema de treinamentos ganharam força quando o Santos enfrentou uma sequência de quatro derrotas seguidas na competição e chegou a ficar fora do G-4. O treinador detalhou a rotina dos atletas que costumam trabalhar somente em um período e ficam até quatro horas e meia no clube.

"Os atletas chegam às 8h e saem às 12h30. Quatro horas e meia lá. Temos reuniões, academia, fortalecimento, pré-treino e treino. Fazemos um período forte, com quilometragem a atingir em alta intensidade. Criamos trabalhos dentro da ideia de jogo e principalmente sobre o que temos a atingir na questão física e técnica", comentou.

Com a mesma pontuação do América-MG (25 pontos), o Santos lidera a Série B nos critérios de desempate por ter uma vitória a mais que o time mineiro (8 a 7). O próximo compromisso da equipe paulista no torneio é diante do Ituano, na próxima segunda-feira, na Vila Belmiro.