Athletico-PR renova com zagueiro Thiago Heleno até dezembro de 2025

O Athletico-PR confirmou nesta quarta-feira a renovação de contrato do zagueiro Thiago Heleno, que assinou um novo vínculo até 2025. O defensor tem 35 anos e já havia falado publicamente sobre o desejo de permanecer no clube paranaense. Seu contrato anterior era válido até dezembro.

O defensor é o segundo atleta que mais atuou pelo clube, atrás apenas de outro do também zagueiro Alfredo Gottardi Júnior, que jogou entre 1966 e 1979, e somou 426 partidas. Thiago Heleno tem 354 partidas, sem contar o jogo com o Bahia, com a camisa rubro-negra, com 169 vitórias, 16 gols marcados e sete títulos, sendo duas taças da Copa Sul-Americana, uma da Copa do Brasil e quatro estaduais.

Em 2024, aos 36 anos, Thiago Heleno esteve em campo em 26 dos 39 jogos disputados pelo Athletico até agora. "Thiago Heleno segue sendo uma referência técnica e uma liderança incontestável, dentro e fora de campo. E ampliando ainda mais o seu vitorioso capítulo na história do Furacão. É a continuação de uma trajetória que está marcada nos 100 anos do clube", disse o Athletico em nota.

Thiago Heleno chegou no time paranaense em 2016. Antes, passou por Cruzeiro, Corinthians, Deportivo Maldonado, do Uruguai, Palmeiras, Criciúma e Figueirense. Ele foi escalado como titular no duelo com o Bahia, nesta quarta-feira.