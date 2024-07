Base de rivais e campeão holandês: quem é André Ramalho, possível reforço do Corinthians

O Corinthians está a detalhes de anunciar André Ramalho como reforço na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O zagueiro de 32 anos realizou exames médicos nesta quinta-feira e vai assinar contrato até dezembro de 2026.

Boa parte da torcida, porém, não conhece o possível reforço alvinegro. E não é para menos. André Ramalho vai ter a sua primeira experiência em um clube brasileiro. Sua carreira foi toda construída na Europa.

Com passagem pela base de São Paulo, Palmeiras e Red Bull Brasil, André Ramalho foi para o Red Bull Salzburg, da Áustria, antes mesmo de fazer o seu primeiro jogo como profissional.

As boas atuações no futebol austríaco chamaram a atenção do Bayer Leverkusen, que fechou sua contratação em 2015. Na Alemanha, onde também defendeu o Mainz, André Ramalho não teve o mesmo destaque e retornou ao Red Bull Salzburg depois de três temporadas.

Na Áustria, o zagueiro reencontrou o bom futebol até ser contratado pelo PSV, da Holanda, em 2021. Diferente do que aconteceu na Alemanha, André Ramalho manteve o nível de atuações e não demorou para assumir a titularidade.

Peça importante na conquista do Campeonato Holandês da última temporada, com três gols e uma assistência, André Ramalho ficou livre no mercado depois de não entrar em acordo para a renovação. O Vasco, inclusive, demonstrou interesse na sua contratação.

Mais rápido, o Corinthians fechou com André Ramalho, que vai disputar posição com Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano.