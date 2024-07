Cássio é registrado pelo Cruzeiro na CBF e deve estrear contra o Bragantino no sábado

O goleiro Cássio foi registrado nesta quinta-feira no Boletim Informativo Diário BID) da CBF e deve estrear no Cruzeiro no sábado contra o Bragantino, no Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O ex-jogador do Corinthians chegou ao Cruzeiro em maio, mas só pode ser inscrito pelo time mineiro agora, na abertura da janela no futebol brasileiro. Com contrato até 2027, o goleiro foi o primeiro reforço anunciado após a compra das ações da SAF pelo empresário Pedro Lourenço.

Além de Cássio, também foram registrados pelo Cruzeiro o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Matheus Henrique e Walace e os atacantes Kaio Jorge e Lautaro Díaz. Como foi o primeiro a se integrar ao elenco, Cássio é o reforço mais cotado a atuar contra o Bragantino.

Ídolo do Corinthians, onde ajudou na conquista de alguns do principais títulos da história do clube, Cássio está com 37 anos e fez sua última partida no dia 23 de abril, na derrota por 1 a 0 para o Argentino Jrs., pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileiro, o último jogo de Cássio foi justamente contra o Bragantino, em 20 de abril, quando o Corinthians também perdeu por 1 a 0, no interior paulista.

Após duas vitórias seguidas, contra Corinthians e Grêmio na quarta-feira, o Cruzeiro soma 26 pontos em 15 partidas no Brasileiro. Na Copa Sul-Americana, o time aguarda a definição de seu rival nas oitavas de final: Boca Juniors ou Independiente del Valle.