Ramón Diaz inicia trabalhos no Corinthians conversando com elenco e pregando a posse de bola

Sem tempo a perder e com muito trabalho pela frente, o técnico Ramón Diz iniciou nesta quinta-feira sua passagem pelo Corinthians. O comandante argentino bateu um bom papo com seus comandados antes de comandar as primeiras atividades no CT Joaquim Grava. "Desfalcado" dos jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Vasco, ele realizou atividades técnicas, valorizando a posse de bola.

Presente em São Januário na derrota corintiana por 2 a 0, o técnico quer melhorar o posicionamento da equipe em campo. São 11 jogos seguidos sendo vazado no Brasileirão, em muitas vezes por falhas individuais ou de marcação.

Ramón Diaz tem quatro dias para implementar suas ideias antes da estreia diante do Criciúma, terça-feira, na Neo Química Arena. E nas ideias do substituto de António Oliveira, ter a bola nos pés é passar menos sustos e sufoco.

Nesta quinta, foram muitas atividades de trocas de passes rápidos, sempre em dois toques. Apesar da velocidade, a ordem é sempre encontrar um companheiro mais próximo. Ramón Diaz não quer ver o time no desespero, apelando a lançamentos longos e chuveirinhos.

Para fugir de possíveis retrancas, o que deve encarar diante do Criciúma, o técnico ainda comandou um trabalho com seus comandados tendo de fugir da marcação em campo reduzido. Cinco jovens da base completaram a atividade para Ramón Diaz realizar seu plano inicial.

Ainda no aguardo dos reforços prometidos pelo presidente Augusto Melo, uma boa opção está prestes a voltar: o lateral-direito Fagner. Recuperado de lesão, o jogador fez trabalhos físicos no gramado, sob orientação da fisioterapia.