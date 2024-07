Botafogo ganha do Vitória e supera Palmeiras na liderança do Brasileirão pelos gols marcados

O Botafogo é o novo líder do Brasileirão. Pelos gols marcados. A equipe carioca superou o Vitória no Barradão, em Salvador, por 1 a 0, nesta quinta-feira, fechando o dia com os mesmos 33 pontos do Palmeiras, seu próximo oponente. Os times ainda se igualaram no saldo de gols, ambos com 13, mas os cariocas anotaram 27 diante de 25 dos comandados de Abel Ferreira para dormir no topo. O Flamengo, derrotado pelo Fortaleza, caiu para terceiro, com 31.

O triunfo botafoguense veio em noite de muita luta diante de um rival que batalhou até o fim pela igualdade. Mesmo com o ataque pouco aparecendo, o desperdício de um pênalti por Eduardo e a gigante pressão nos minutos finais, os cariocas mostraram superação para festejar maiúscula vitória fora de casa. A lamentação ficou pelas lesões musculares de Luiz Henrique e Eduardo, além de um corte no supercílio de Gregore.

Último dos postulantes ao título a entrar em campo na rodada, o Botafogo sabia que necessitava somente de suas forças para assumir a liderança após a derrota do Flamengo. Uma vitória o faria ultrapassar o Palmeiras, momentaneamente no topo, com 33 pontos após ganhar do Atlético-GO, e seu próximo rival, dia 17, no Engenhão.

O apito inicial veio logo com um gigante susto. No primeiro minuto, Alerrandro apareceu livre para abrir o marcador. Mas a arbitragem anotou falta do zagueiro Wagner Leonardo em John. Ao subir para desviar a bola, o zagueiro trombou com o goleiro carioca.

Disposto a ganhar folga na tabela na luta contra o rebaixamento, o time baiano começou mais atrevido e rondando a área com frequência. As bolas paradas de Matheusinho e a força de Alerrandro eram as apostas. Mas faltavam as finalizações. O time jogava de maneira ofensiva e não conseguiu o toque final.

O Botafogo investia nos contragolpes, sempre bem armados pelo astro Luiz Henrique. Savarino parou no goleiro ao bater fraquinho. Quando crescia na partida, o time visitante perdeu seu principal jogador, machucado. A chuva veio forte para ser adversário a mais.

A etapa final começou com o Botafogo mais ousado e buscando o gol da liderança. Ficou no quase com Júnior Santos e viu Savarino chegar atrasado logo depois. Aos 7 minutos, Alerrandro tentou ajudar na marcação e derrubou Gregore. O árbitro nada deu, mas o auxiliar alertou sobre a falta. Após confirmação do VAR, o pênalti acabou anotado.

Eduardo ajeitou com carinho, mas mandou longe ao buscar o ângulo de Lucas Arcanjo. Além do erro, ainda sentiu lesão muscular na coxa, caindo e sentindo muitas dores. Após longo atendimento, acabou substituído por Tchê Tchê.

Em seu primeiro lance, o volante escolhido por Artur Jorge para a vaga de Eduardo roubou a bola de Willean Lepo, avançou e bateu rasteiro. Lucas Arcanjo espalmou, mas Savarino, livre, apenas mandou às redes no rebote. Tchê Tchê teve chance de ampliar, mas bateu sem força nem precisão.

Thiago Carpini abriu o Vitória na busca pelo empate. Cheio de peças ofensivas, até criou oportunidades interessantes e merecia a igualdade. Esbarrou, contudo, em um firme John. O Botafogo passou enorme sufoco no fim, viu seu goleiro salvar em cabeçada de Wagner Leonardo e a bola de Jean Mota explodir no travessão nos minutos finais. Após longos 12 minutos de acréscimos, o time de Artur Jorge comemorou muito a volta à liderança do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 x 1 BOTAFOGO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Willean Lepo, Wagner Leonardo e PK (Janderson); Luan Vinícius (Zé Hugo), Willian Oliveira (Jean Mota) e Léo Naldi (Fábio Soares); Matheusinho, Estevão e Alerrandro (Everaldo). Técnico: Thiago Carpini.

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal; Gregore, Marlon Freitas (Diego Hernández), Luiz Henrique (Óscar Romero) e Savarino; Eduardo (Tchê Tchê) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

GOL - Savarino, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo, Diego Hernández e Mateo Ponte (Botafogo) e Muriel (no banco de reservas) e Janderson (Vitória).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).