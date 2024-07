Mirassol visita a Ponte Preta de olho no G-4 em dia com 3 jogos na Série B

O Mirassol pode entrar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao menos de forma provisória. Nesta sexta-feira, faz duelo paulista com a Ponte Preta na abertura da 15ª rodada, que ainda terá dois jogos movimentando mais a parte de baixo da tabela.

Mirassol e Ponte Preta duelam às 19h no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Os visitantes estão há três jogos invictos e chegaram a 22 pontos, em sexto lugar, após vitória contra o CRB por 1 a 0. O time alvinegro também está há três sem perder, mas vem de dois empates, o último deles sem gols com o Brusque. Com 17 pontos, ocupa o 13º lugar, e busca se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento.

Em 11º com 19 pontos, o Ceará quer se reaproximar do G-4 e busca recuperação após derrota para o Santos, por 1 a 0. Às 21h30, visita o Paysandu na Curuzu, em Belém (PA). O adversário tem 17, em 15º, há cinco jogos sem perder, mas vindo de dois empates seguidos.

Por fim, Botafogo e Amazonas duelam no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), às 21h. O time paulista é outro com 17 pontos, em 14º lugar, enquanto o adversário tem 16, em 16º, uma posição fora da zona de rebaixamento. Quem abre o Z-4 é o CRB, com 13, mas dois jogos a menos.

Confira os jogos da sexta-feira:

19h

Ponte Preta x Mirassol

21h

Botafogo-SP x Amazonas

21h30

Paysandu x Ceará