Após foto com Messi viralizar, pai de Lamine Yamal dispara: 'Meu filho é melhor'

Dias após uma foto viralizar mostrando o atacante Lionel Messi carregando no colo a atual promessa do futebol mundial, Lamine Yamal, quando tinha apenas seis meses de idade, o pai do jovem espanhol voltou a comentar sobre os dois atletas.

Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, da Catalunha, Mounir Nasraoui brincou ao ser questionado sobre ter visto seu filho ser 'abençoado' por Messi, maior ídolo do atual clube de Yamal, o Barcelona. "Parece uma bênção de Leo (Messi). Ou de Lamine a Leo, não sei", disse na entrevista arrancando riso dos jornalistas.

Nasraoui define o momento da foto como uma grande coincidência, que nada foi planejado. E fez o papel de "pai coruja" ao sair em defesa do filho, afirmando que enxerga Lamine Yamal como o melhor jogador em tudo aquilo que se propõem, dentro e fora dos gramados.

"A foto do Messi é uma coincidência na vida. Pois olha onde ele chegou. São coincidências na vida. Uma foto que estava com sua mãe, Messi, e só, nada mais. (...) Para mim, meu filho é o melhor. Em tudo. Não só no futebol, mas em amor, em pessoas, em tudo".