Saiba por que Yuri Lima, ex de Iza acusado de traí-la, está no time B do Mirassol

Em meio à polêmica de que teria traído a cantora Iza, grávida da primeira filha, o volante do Mirassol Yuri Lima tem chamado muito mais atenção pela sua vida fora do futebol. Dentro de campo, o volante tem atuado pouco pela equipe do interior e participou dos últimos dois jogos pelo time B do clube, que disputa a Copa Paulista.

O elenco é formado por jogadores sub-20 e outros do time principal que têm pouca minutagem na Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do Grêmio Prudente, o meia foi capitão do time e marcou o primeiro gol no empate por 2 a 2.

Yuri Lima não marcava um gol em partidas oficiais há oito anos. Foi apenas o segundo gol na carreira do atleta de 29 anos. A partida da quarta-feira foi a segunda disputada por ele após três meses afastado dos gramados.

Desde o começo de março, Lima vinha se recuperando de uma fascite plantar e não entrava em campo há quase três meses. O retorno foi diante do Vocem, pela segunda rodada da competição estadual. O camisa 5 atuou por 90 minutos. Na sequência, foi integrado ao time principal, mas ficou no banco de reservas na vitória do Mirassol por 1 a 0 contra o CRB.

O clube afirmou em nota que o jogador está recuperado da lesão e à disposição da comissão técnica de Mozart, que treina o time A do clube paulista.

O Mirassol informou que Yuri Lima nunca treinou separado do elenco principal do clube e a escolha de colocá-lo em campo pela Copa Paulista foi para dar mais minutos e ritmo de jogo ao atleta após a lesão. Na última temporada, Yuri Lima fez 33 jogos, incluindo a disputa da Série B e do Campeonato Paulista.

RECADO DO TREINADOR

Acusado de trair a futura mãe de sua filha e agora ex-companheira, Yuri Lima recebeu o apoio direto do técnico do Mirassol, Mozart. Após o empate pela Copa Paulista, o treinador afirmou que o jogador sabe que errou e está triste com o desfecho da situação.

Mozart declarou que prestou solidariedade ao atleta e garantiu que a situação não irá afetar o desempenho do Mirassol dentro de campo e nem na relação dos atletas do elenco. As declarações foram dadas ao portal UOL.

"Ele está chateado, está triste por tudo que aconteceu, pelo erro que ele cometeu. Ele é consciente disso, sabe que errou (...) Eu prestei minha solidariedade a ele como um pai faria com um filho. Nós estamos sujeitos a erro. O grande problema hoje, principalmente desse mundo virtual, é que todo mundo é juiz de tudo. O menino já está sendo execrado, o problema é dele com a mulher dele, são eles que têm que resolver", diz.

O treinador ressaltou que não irá se posicionar sobre concordar ou não com a atitude do jogador comandado. "Eu não tenho autoridade nenhuma pra julgar ninguém, não. E estou aqui pra ajudá-lo. E isso não significa que eu concorde ou não concorde com as ações, mas não cabe a mim julgar. Eu graças a Deus não vivo nesse mundo virtual, não sou juiz de nada", completa.