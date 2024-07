Cruzeiro defende os 100% em casa contra Red Bull Bragantino descansado no Brasileirão

Vindo de resultados opostos, Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam com o mesmo objetivo nesta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro: se aproximar do G-4 - zona de acesso. O time mineiro defende os 100% como mandante, mas o adversário paulista teve a semana livre para se preparar. A partida será realizada neste sábado, às 16h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

O Cruzeiro chega embalado após duas vitórias seguidas e sem sofrer gols. Fez 3 a 0 no Corinthians, em casa, e 2 a 0 no Grêmio, fora. Com isso, alcançou 26 pontos, na sexta colocação. Como mandante, o retrospecto é perfeito: seis vitórias em seis jogos.

O técnico Fernando Seabra não tem nenhum novo desfalque, embora Rafa Silva, Marlon e Juan Dinenno sigam no departamento médico. A boa notícia é que seis reforços foram regularizados: o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Matheus Henrique e Walace, e os atacantes Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

Entretanto, apenas Cássio deve ser titular, enquanto Matheus Henrique pode ser relacionado. A situação dos outros ainda é dúvida por conta da preparação física. Há ainda o volante Fabrizio Peralta, que faz trabalhos específicos e deve ser o último a ter condições de jogo.

Seabra confirmou a informação sobre a condição dos reforços. "Quem vem treinando de forma mais sistemática e em condição é o Cássio. Temos o Matheus Henrique que também já está num nível mais avançado. A rapidez e a intensidade com que esses jogadores vão ser utilizados, o campo vai falar."

No último jogo, o Red Bull Bragantino foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0, no MorumBIS. Permaneceu com 22 pontos e aparece em nono lugar. Entretanto, agora está com um jogo a menos, pois o duelo do meio de semana foi adiado porque o Internacional entrou em campo pela Copa do Brasil. Como visitante, o retrospecto não é bom, acumulando uma vitória, três empates e quatro derrotas.

O técnico Pedro Caixinha terá praticamente o elenco completo. O volante Matheus Fernandes volta após transição, assim como o atacante Helinho, que estava suspenso, e o lateral-direito Andrés Hurtado, que estava com o Equador na Copa América. O volante Jadsom, com dores no joelho, segue fora. Nathan Camargo está recuperado de lesão no joelho, mas foi integrado ao elenco da Copa Paulista para voltar aos poucos.

Caixinha citou a campanha fora de casa e comemorou ter mais tempo de preparação. "Estamos perto do fim do primeiro turno com apenas uma vitória fora de casa. Não nos preocupa tanto, mas queremos mudar isso. Agora tivemos tempo para nos preparar, visando recuperar nossa intensidade", avaliou.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X RED BULL BRAGANTINO

CRUZEIRO - Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Ramiro e Matheus Pereira; Gabriel Veron, Arthur Gomes e Barreal. Técnico: Fernando Seabra.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Raul, Eric Ramires e Lincoln; Helinho, Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).