Tobias, goleiro do Corinthians no título de 1977, morre aos 75 anos

O Corinthians anunciou, na manhã deste sábado, a morte de Tobias, lendário goleiro alvinegro. Dentre os momentos marcantes pelo clube do Parque São Jorge, destaque para a "invasão corintiana" ao Maracanã em 1976 e a participação no título paulista de 1977. Ele tinha 75 anos e a causa da morte não foi revelada.

A conquista do título do Campeonato Paulista 1977, com a vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0, encerrou o jejum de 23 anos do Corinthians. Já a invasão no Maracanã aconteceu na semifinal do Brasileiro de 1976, contra o Fluminense. Após o empate por 1 a 1 no tempo normal, Tobias defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis, e o Corinthians avançou à final.

O goleiro defendeu o Corinthians entre 1975 e 1978. Ele estreou em outubro de 1975, na vitória sobre Moto Club por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Tobias foi titular do time até a temporada 1978, quando deixou clube, rumo ao Athletico-PR, após 125 jogos.

"O Corinthians se solidariza com a família, amigos e lamenta profundamente a morte de um dos ídolos da história do Timão", afirmou o Corinthians em nota de pesar.