Zubeldía tem dúvidas na defesa para definir o time titular do São Paulo no Brasileiro

Expulso na derrota de 2 a 1 para o Atlético-MG, Alan Franco desfalca a equipe na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino vai aproveitar os próximos trabalhos para definir quem vai ser o titular do miolo de zaga. Ele tem quatro nomes à disposição: Sabino e Matheus Belém são os menos cotados, enquanto Ferraresi e Diego Costa têm mais chances de ganhar a preferência do treinador.

Os problemas com cartões também vão obrigar o comandante a fazer uma mudança no setor de meio-campo. Luiz Gustavo, suspenso, desfalca a equipe. Quem deve ocupar o seu posto é Rodrigo Nestor.

Com 27 pontos, o time paulista vinha embalado com quatro vitórias seguidas. Disposto a buscar a aproximação com os primeiros colocados, Zubeldía vai em busca de uma estratégia ofensiva, já que a partida vai acontecer no Morumbi.

Na zona de rebaixamento, o Grêmio vem a São Paulo disposto a conter a crise e buscar, pelo menos, um ponto. Marcação por pressão e velocidade na transição da defesa para o ataque são estratégias que o time do Morumbi deve explorar a fim de buscar o triunfo em casa.